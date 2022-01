Selbstlernender Algorithmus sagt Sonnenwärme stündlich voraus

Bis spätestens 2040 will Österreich klimaneutral werden. Dafür werden mehrere Maßnahmen gesetzt – laut dem Bundesministerium für Klimaschutz ist unter anderem ein massiver Ausbau erneuerbarer Energieträger geplant. Dazu gehören etwa thermische Sonnenkollektoren. Thermische Solaranlagen sind nicht mit Photovoltaik-Anlagen zu verwechseln: Während letztere elektrische Energie aus Sonnenlicht erzeugen, gewinnen thermische Solaranlagen Wärme aus der Sonnenenergie. Genutzt wird sie für Warmwasser im Eigenheim, für Fernwärme oder in der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie.

Thermische Solaranlagen funktionieren allerdings nicht störungsfrei. Bei bewölktem Wetter etwa können sie nicht die maximale Leistung erbringen – der Wärmeertrag steigt und fällt also je nach aktuellen Wetterbedingungen. Besonders für industrielle Prozesse kann das problematisch sein, da der Energieertrag in den kommenden Stunden nicht genau vorausgesagt werden kann. Das geht nicht nur auf Kosten der Effizienz, auch besteht die Gefahr einer Überhitzung der Solaranlage, wodurch in weiterer Folge einzelne Komponenten beschädigt werden können.

Selbstlernendes System

Um Risiken einzudämmen und die Gesamteffizienz der Anlagen zu steigern, hat Viktor Unterberger, Forscher im Bereich Automation and Control am Bioenergy and Sustainable Technologies (BEST) Kompetenzzentrum in Graz, im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts „Ship2Fair“ einen selbstlernenden Algorithmus entwickelt. Der sagt voraus, wie viel Solarenergie in jeder nächsten Stunde zu erwarten ist und wie hoch der Energieertrag wird.