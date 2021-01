Anti-Aging-Kur für Straßen statt Autobahn-Baustellen

Höchste Recyclingrate

Ziel ist auch, Asphalt künftig je nach Qualität auf höchster Stufe wiederzuverwenden, sagt Markus Spiegl von der OMV. Ihm zufolge sei Asphalt zu 100 Prozent recyclebar. Grothe: „In Österreich und in der EU wird heute schon unter bestimmten Bedingungen Ausbauasphalt beim Bau einer neuen Straße beigemischt. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Ausbauasphalts, der Mischanlagentechnologie und der Verträglichkeit des Ausbauasphalts mit dem neuen Bindemittel.“

Der Anteil an Ausbauasphalt werde voraussichtlich in den nächsten Jahren steigen, mit dem Ziel, hohe Qualität, nachhaltige Bauweise und eine geschlossene Kreislaufwirtschaft zu fördern. „Mit einer geeigneten Analytik kann man hier einen wichtigen Beitrag liefern und kann feststellen, welche Komponenten dem gealterten Bitumen fehlen und man kann diese gezielt wieder zusetzen“, so Grothe.

Plastikmüll als Straßenbelag

Es ist eine ganz normale graue und glatte Straße in Südafrika, die Anfang dieses Jahres vom schottischen Unternehmen MacRebur gebaut wurde. Zumindest optisch normal. Denn das Bindemittel im Asphalt ist nicht wie gewöhnlich Bitumen – zumindest nicht zur Gänze – sondern Plastikmüll, wie das Straßenschild ausweist. Der Geschäftsführer Toby McCartney hat eine indische Methode zur „Straßenreparatur“ modifiziert.