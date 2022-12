Einzelne asiatische Hornisse löste Plage in Europa aus

Die eigentlich in Südostasien heimische Hornissenart Vespa velutina wurde in Europa erstmals 2004 nachgewiesen. Seitdem gibt es Funde in Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland. Auch den Sprung nach Irland hat das Insekt geschafft. Forscher*innen aus dem Land haben nun die DNA des Fundes sowie derer in anderen europäischen Ländern untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass all die Tiere offenbar auf ein Ereignis bzw. ein Tier in Frankreich zurückgehen, wo die Hornissen erstmals auf diesem Kontinent nachgewiesen wurden.

„Unsere Erkenntnisse legen nahe, dass die gesamte europäische Population von V. velutina, die möglicherweise Millionen Tiere aufweist, auf eine befruchtete Königin zurückgeht, die vor 15 bis 20 Jahren aus China eingeschleppt wurde“, schreiben die Wissenschaftler*innen in ihrer Studie.