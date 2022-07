Asteroiden so groß wie Hochhäuser fliegen an Erde vorbei

Zwei Asteroiden, die so groß wie mehrstöckige Gebäude sind, fliegen dieses Wochenende an der Erde vorbei. Der Erste trägt die Bezeichnung 2016 CZ31. Der Vorbeiflug findet in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr morgens MESZ statt. Berechnungen zufolge hat der Asteroid eine Größe von etwa 122 Meter - das entspricht in etwa der Höhe eines der Gebäude der Wiener UNO-City (VIC - Vienna International Centre). Sorgen um einen Einschlag muss man sich keine machen, laut der NASA wird der Asteroid die Erde in einer Entfernung von 2,8 Millionen Kilometer passieren. Das entspricht in etwa der siebenfachen Entfernung zwischen Erde und Mond. Seine Geschwindigkeit soll knapp 56.000 km/h betragen.

In der Nacht auf Sonntag um 1:37 MESZ fliegt dann das noch größere Objekt 2013 CU83 an der Erde vorbei, wie die NASA berechnet hat. Mit 183 Meter ist er noch einmal ein Stück größer als 2016 CZ31. Auch hier bestehen keine Einschlagsorgen, er wird die Erde in knapp 7 Millionen Meter Entfernung passieren, das entspricht der 18-fachen Entfernung zwischen Erde und Mond. Er fliegt mit einer Geschwindigkeit von gut 21.000 km/h.

“Potenziell gefährlich”

Auch wenn bei diesem Asteroiden derzeit keine Einschlaggefahr besteht, stuft ihn die NASA als “potenziell gefährlich” ein. Darunter fallen alle Objekte, die Berechnungen zufolge der Erde auf bis zu 0,05 Astronomische Einheiten oder 7,48 Millionen Kilometer nahe kommen und über 140 Meter Durchmesser haben.

Alle bevorstehenden Vorbeiflüge von Asteroiden kann man sich hier anschauen.