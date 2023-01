Astronomen empfangen Signal von extrem weit entfernter Galaxie

Das Signal von der Galaxie SDSSJ0826+5630 entspreche einem Blick in die Vergangenheit von 8,8 Milliarden Jahren , wird der Astronom Arnab Chakraborty in der Aussendung zitiert. Als es ausgesendet wurde, sei unsere Galaxie gerade einmal 4,9 Milliarden Jahre alt gewesen.

Bisher sei es nur möglilch gewesen, solche speziellen Signale aus wesentlich näher gelegenen Galaxien zu empfangen, so der Astronom weiter.

Den Forscher*innen gelang es über das Signal auch die Gaszusammenstellung der Galaxie zu messen. Die Atommasse des Gasinhalts der Galaxie sei fast doppelt so groß wie die Masse der für uns sichtbaren Sterne, schreiben sie in einer in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichten Studie.