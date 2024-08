Nur Atomwaffen können uns vor Asteroiden retten, sagt China

Asteroiden haben eine gewaltige Zerstörungskraft. Ein Gesteinsbrocken aus dem All mit 100 Metern Durchmesser würde einen 1,2 Kilometer großen Krater auf der Erde hinterlassen. Der Aufschlag hätte eine kinetische Energie von 3,4 Megatonnen – also etwa 3x soviel wie die stärkste Atombombe, die sich derzeit im Arsenal der USA befindet.

Je kürzer die Zeit bis zum Aufschlag auf die Erde, desto mehr Kraft ist auf einem Schlag nötig, um eine ausreichend große Änderung der Flugbahn zu bewirken. Wird ein Asteroid erst 7 Tage vor dem Einschlag entdeckt, seien Atomwaffen die letzte Hoffnung der Menschheit. Für die Abwehr eines hauptsächlich kohlenstoffhaltigen Asteroiden mit 50 Meter Durchmesser, müsste die Atomwaffe eine Sprengkraft von mindestens einer Megatonne haben – also in etwa 50x mehr als die Hiroshima-Bombe.

Dass dieses Beispiel nicht völlig unrealistisch ist, zeigt der Meteor von Tscheljabinsk. Der explodierte am 15. Februar 2013 in der Luft über Russland. Die Druckwelle beschädigte 3.700 Gebäude . 1.500 Menschen wurden verletzt, die meisten durch splitterndes Fensterglas. Vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre betrug der Durchmesser 19 Meter . Er wurde von keinem der Himmelsüberwachungsprogramme erkannt, traf die Erde also völlig unerwartet. Die Kraft, die durch die Luftexplosion entstand, wird auf 500 Kilotonnen geschätzt.

Die NASA geht davon aus, dass Asteroiden bis zu einer Größe von 200 Metern in der Atmosphäre explodieren könnten, also nicht in ihrer ganzen Form auf der Erde einschlagen. Das klingt zwar beruhigend, allerdings hätte ein so großer Asteroid eine Explosionskraft von 250 Megatonnen in der Luft, was zu einer gewaltigen, destruktiven Schockwelle führen würde.

➤ Mehr lesen: Erdanziehung könnte "Planetenkiller"-Asteroiden zerstören

Zum Vergleich: der berühmte Meteor von Tunguska wird auf 50 bis 60 Meter geschätzt. Die Luftexplosion löste 1908 eine Druckwelle aus, die in einem Gebiet von 2.000 Quadratkilometern geschätzt 60 bis 80 Millionen Bäume umknicken ließ. Bis heute ranken sich teils wilde Theorien um das Ereignis, die YouTuber immer wieder gerne aufgreifen.