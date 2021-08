Bewohnbare Super-Erde in 35 Lichtjahren Entfernung vermutet

Ein Team von Astronom*innen - unter anderem von der Universität Genf - hat in 35 Lichtjahren Entfernung einen Stern entdeckt, um den der leichteste bekannte Exoplanet kreist. Auch ein erdähnlicher Planet wird in dem System vermutet. "Wir haben Beweise für die Anwesenheit eines terrestrischen Planeten in der bewohnbaren Zone dieses Systems", erklärt Olivier Demangeon, Forscher am Instituto de Astrofísica der Universität Porto in Portugal und Hauptautor der neuen Studie. Weil der Planet etwas größer als die Erde sein könnte, wird er als Super-Erde eingestuft, wie Science Alert berichtet.