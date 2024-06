Boeing Starliner im Livestream: Gelingt diesmal der Start?

Pleiten, Pech und Pannen

Das kommerzielle Weltraum-Programm Starliner ist vom Pech verfolgt. Es ist Jahre hinter dem Zeitplan und mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar über dem Budget. Eigentlich hätte der bemannte Erstflug schon 2017 stattfinden sollen.

Heuer hätte es endlich so weit sein sollen. Erst am 7. Mai, dann am 17. Mai, 21. Mai, 25. Mai und 1. Juni. Zuerst gab es ein Problem mit der Trägerrakete, dann mit Ventilen an der Raumkapsel.

Auch beim ersten unbemannten Testflug im Jahr 2019 gab es Probleme. Der Start gelang zwar, die Raumkapsel erreichte aber nicht die ISS. Das wurde erst mit dem zweiten Testflug im Mai 2022 geschafft.