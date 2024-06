Livestream: Krisen-Kapsel Boeing Starliner hebt ab

Endlich ist es nun so weit: Der Starliner von Boeing startet am Samstag endlich von der Cape Canaveral Space Force Station im US-Bundesstaat Florida. Ursprünglich hätte der Start bereits Anfang Mai stattfinden sollen, wurde dann jedoch mehrmals verschoben - man wollte sicherstellen, dass den Astronaut*innen nichts passiert.

Jetzt live zuschauen

Über mehrere Livestreams lässt sich das Spektakel heute Live verfolgen. Am besten bedient ist man dabei bestimmt mit dem Livestream der amerikanischen Weltraumorganisation NASA. Mit einer Atlas-V-Trägerrakete der United Launch Alliance (ULA) soll der Starliner heute endlich abheben.

Am Startplatz scheint derzeit die Sonne - dem Start steht um 18.25 Mitteleuropäischer Zeit steht somit eigentlich nichts mehr im Weg. In Florida ist es jetzt Mittag - dort startet die Rakete um 12.25.