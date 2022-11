Bristol Myers Squibb: Wie Forschung unser Gesundheitssystem verbessert

Jeder Tag, an dem ein Mensch unter einer Erkrankung leidet, ist ein Tag zu viel. Als eines der führenden Unternehmen in klinischer Forschung hat sich Bristol Myers Squibb (BMS) zur Aufgabe gemacht, in die Entwicklung innovativer Arzneimittel zu investieren und Menschen mit Erkrankungen zu helfen. Bis ein Medikament jedoch von der Entwicklung im Labor dann tatsächlichen zu den Patient*innen gelangt, vergeht oft viel Zeit. Je früher eine betroffene Person Zugang zu neuen Behandlungen erhält, desto größer sind die Chancen auf Behandlungserfolge.

Klinische Forschung in Österreich

Allein im Jahr 2020 liefen über 70 klinische Studien von Bristol Myers Squibb in Kooperation mit österreichischen Universitätskliniken und Krankenhäusern. Im Zuge der Studien erhalten Menschen mit schweren Erkrankungen früheren Zugang zu innovativen Arzneimitteln. Davon profitieren nicht nur die Patient*innen selbst, sondern das gesamte Gesundheitssystem. Forscher*innen sammeln neue Erkenntnisse, die im Optimalfall zu verbesserten Behandlungsstandards führen und Österreichs Ansehen im internationalen Umfeld als wichtiger Forschungsstandort steigen lassen.

„Studienärzt*innen können sich in den meist länderübergreifend durchgeführten Studien mit anderen Ländern vernetzen und in der internationalen Spitzenmedizin mitforschen“, so Michael Lugez, General Manager von Bristol Myers Squibb in Österreich und der Schweiz. Er fügt hinzu: „Von einem starken Forschungsstandort profitiert das gesamte Gesundheitssystem.“