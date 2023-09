CDG-Preis geht an Materialforscherin Nina Schalk

Materialforscherin Nina Schalk erforscht Beschichtungen, die Werkzeuge haltbarer machen. Dafür wurde sie ausgezeichnet.

Je länger ein Bohrkopf in der Fertigung durchhält, desto besser. Bei Verschleiß muss die Maschine nämlich angehalten und das Werkzeug ausgetauscht werden. Das kostet Zeit, Geld und wertvolle Ressourcen. Abhilfe können widerstandsfähige, hauchdünne Beschichtungen schaffen, die die Werkzeugteile härter und hitzebeständiger machen. Nina Schalk von der Montanuniversität Leoben forscht an genau solchen Beschichtungen. Für ihre Arbeit wurde sie am 20. September mit dem CDG-Preis für Forschung und Innovation ausgezeichnet. 3 Mikrometer dick sind die Beschichtungen, die Schalk und ihr Team im „Christian Doppler Labor für moderne beschichtete Schneidwerkzeuge“ in Leoben erforschen. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist mit 50 Mikrometern 16 Mal so dick. “Das Faszinierende daran ist für mich, dass man die Schichten mit freiem Auge nicht sieht. Um sie zu untersuchen, braucht man einfach coole Methoden, mit denen wir auf atomarer Ebene hineinschauen können”, sagt Schalk im Gespräch mit der futurezone. ➤ Mehr lesen: Neues Christian-Doppler-Labor in Leoben Studium in einer Männerdomäne Schalk kam über Umwege in die Werkstoffwissenschaft. Ohne technische Ausbildung arbeitete sie nach ihrem Schulabschluss zunächst 4 Jahre als Buchhalterin, bevor sie sich für ein Studium an der Montanuniversität entschied. Dabei war sie in einer typischen Männerdomäne angekommen. “Als ich mit dem Studium angefangen habe, waren etwa 20 Prozent Frauen an der Uni, jetzt ist das schon besser. Es hängt aber auch von der Studienrichtung ab, in der Werkstoffwissenschaft gibt es traditionell etwas mehr Frauen”, sagt Schalk.

Schalk bei der Preisverleihung. © Mirjam Reither

Benachteiligt fühlte sie sich dadurch allerdings nie: “Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es mir schwerer gemacht wird, weil ich eine Frau bin. Ich fühle mich sehr wohl in dem Umfeld und habe das Gefühl, dass es ein gleichberechtigtes Arbeiten ist”. Schalk blieb also in der Forschung und wurde 2017 die erste Frau, die die Leitung eines Christian Doppler Labors an der Montanuniversität Leoben übernahm. " Es gehört auch immer der Firmenpartner dazu" Dass es so weit kam, war laut Schalk auch ein bisschen dem Glück geschuldet. Nach ihrer Dissertation wurde eine Forschungsstellenleitung frei, mit dem Tiroler Werkzeugbauer Ceratizit hatte sie schon in ihrer Doktorarbeit zu tun. Eine weitere Uni-Verbindung führte dann dazu, dass man zusammen mit Ceratizit das Christian Doppler Labor aufbaute. “Es gehört auch immer der Firmenpartner dazu, dass man anwendungsorientiert forschen kann. Irgendwo muss die Finanzierung schließlich herkommen”, ist sich Schalk bewusst. Ein Praxisbezug ist der Forscherin wichtig, “wobei man gar nicht immer direkt sieht, dass unsere Forschung in der Praxis auch zum Einsatz kommt”. Wissenschaftlich gesehen sei ihre Arbeit nämlich eine Stufe darüber, wie sie sagt: “Uns ist es wichtig, dass wir die Schichten wirklich gut verstehen, aber natürlich auch, dass die Sachen relevant für Anwendungen sind”.

Was macht ein Christian Doppler Labor? Toggle Infobox Christian Doppler Labors (CD-Labors) sind Forschungsinstitute an österreichischen Hochschulinstituten, die anwendungsorientierte Grundlagenforschung durchführen. Finanziert werden sie jeweils zur Hälfte von der öffentlichen Hand sowie verschiedenen Unternehmenspartnern. Die maximale Laufzeit eines Labors beträgt 7 Jahre. Momentan gibt es knapp 100 aktive CD-Labors in Österreich, 8 davon an der Montanuniversität Leoben.