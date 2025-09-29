China will mit alten Windrädern die Verwüstung stoppen

Ausrangierte Rotorblätter sollen als Sandbarrieren eingesetzt werden, um die Ausbreitung der Wüste zu verhindern.

Die Windkraft hat ein Problem: Die Anlagen können zwar zum Großteil recycelt werden, die Rotorblätter bestehen aber aus Verbundmaterialien, die sich nur schwer aufspalten lassen. Auf der ganzen Welt sucht man daher nach Möglichkeiten, alte oder beschädigte Rotorblätter anderweitig zu verwenden. Die Ideen reichen von der Verwendung als Straßenbelag über Fahrradbrücken bis hin zur Herstellung von Gummibärchen. Chinesische Forscher haben nun einen weiteren Weg entdeckt, wie man die mehr als 100 Meter langen Blätter nutzen könnte: als Sandbarriere.

Sandbarrieren in Japan. © Michalkun/CC BY-SA 2.5

"Rotorblätter mit hoher Festigkeit und Langlebigkeit können direkt zugeschnitten und in Sandbarrieren eingebohrt werden", schrieben die Forscher in ihrer Studie. "Dieser Ansatz löst nicht nur die Recyclingproblematik ausgedienter Windturbinenflügel, sondern mildert auch den Mangel an Windschutz- und Sandstabilisierungsmaterialien in Wüstengebieten rund um die Wüste Gobi." ➤ Mehr lesen: Weltrekord: Start-up plant Windrad mit riesigen Flügeln aus Holz Damit sich die Wüste nicht ausbreitet In den trockenen bzw. sehr trockenen Gebieten ist der Wind dafür verantwortlich, dass sich die Wüste ausbreitet. Er bläst nicht nur Sand auf noch nicht verwüstete Gebiete, sondern führt durch Erosion auch dazu, neues Material für die Wüste zu gewinnen. Eine typische Sandbarriere besteht aus einer durchlöcherten Kunststofffolie, die an Pfählen befestigt ist. Auch Zäune aus Holzlatten, Ästen oder Schilf werden gerne verwendet, da sie einfach zu errichten, kostengünstig und umweltfreundlich sind.