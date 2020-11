Datenchaos: Was im Kampf gegen die Corona-Pandemie falsch läuft

Der Sommer wurde nicht für Optimierungen genutzt

"Es dauert einfach, bis all die Formulare ausgefüllt und alle elektronischen Akten abgearbeitet sind. Die Mitarbeiter sind extrem bemüht, sind aber auch bereits an ihrer Belastungsgrenze angekommen und arbeiten teilweise bis in die Nacht und auch am Wochenende", erzählt ein Verwaltungsmitarbeiter, der anonym bleiben will. Der futurezone liegen beispielsweise die schriftlichen Arbeitsanweisungen für die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter einer Bezirksbehörde aus einem Bundesland vor und die bestätigen die komplizierten und aufwendigen Prozesse.

Ob denn in den Sommermonaten nicht an effizienteren Arbeitsprozessen gearbeitet wurde? "Nein. In diese Richtung ist über den Sommer absolut nichts passiert. Es wurde weder optimiert, noch irgendetwas in Richtung Effizienz unternommen", heißt es.

Die Datierung der Unterlagen, die der futurezone vorliegen, zeigen auch, dass in dem konkreten Fall an den Prozessen seit Juni nichts mehr verändert wurde. Und das obwohl ein derartiges Infektionsgeschehen für den Herbst seit dem Frühsommer von zahlreichen Seiten vorhergesagt wurde. Konkret wurden etwa im Juni effizientere Prozesse beim Einmelden neuer Fälle und dem Contact-Tracing gefordert. Man hätte sich also durchaus besser vorbereiten können.