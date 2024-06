Blackouts, Fake-Bürgermeister: Wenn Cyberterroristen Städte angreifen

Wir alle verlassen uns jeden Tag darauf, dass der Strom aus der Leitung und das Benzin aus der Zapfsäule fließt. Solche Services zählt man zur kritischen Infrastruktur, ohne die nichts mehr funktionieren würde. Ein Cyberangriff auf Einrichtungen, die dazu zählen, kann deshalb schwerwiegend sein. Es kann zu Versorgungsengpässen und Massenpaniken kommen.

Anschläge dieser Art nehmen zu. Auch österreichische Städte sind davor nicht sicher – Einrichtungen wie Krankenhäuser, Windparks und IT-Dienstleister gelten als besonders sensible Schnittstellen, weshalb sie stärker als andere geschützt werden müssen.

Wiener Anti-Terror-Bootcamp

Legen solche Angriffe ganze Städte lahm, ist von Cyberterrorismus die Rede. In Wien gibt es am Austrian Institute of Technology ein Zentrum (AIT), das auf Abwehrstrategien zur Bekämpfung von Cyberterrorismus spezialisiert ist und das hier weltweit eine Spitzenstellung einnimmt. Deshalb reisten Sicherheitsexpert*innen aus Städten wie Barcelona, Brüssel, New York City und Singapur vor kurzem nach Wien. Auf Einladung des Büros für Terrorismusbekämpfung der UNO lernten sie am AIT, wie sie sich vor solchen Angriffen schützen können.