Erstmals buntes Plasma in Fusionsreaktor gefilmt

Was im Inneren eines Fusionsreaktors passiert, wurde erstmals mit einer Hochgeschwindigkeitskamera in Farbe aufgezeichnet.

Was in einem Fusionsreaktor vor sich geht, zeigt ein beeindruckendes Videomaterial vom britischen Unternehmen Tokamak Energy. Eine Hochgeschwindigkeitskamera hat erstmals in Farbe festgehalten, wie das Plasma im Inneren des Reaktors pulsiert. Sichtbar ist nur das Licht des äußeren Plasmarands, weil der Kern selbst so heiß ist, dass er kein sichtbares Licht mehr abstrahlt.

Aufgenommen wurde das Video mit 16.000 Bildern pro Sekunde. Der veröffentlichte Clip ist in Zeitlupe und würde in Echtzeit lediglich 0,3 Sekunden dauern. Bei dem Experiment wurde Lithium in das Plasma eingebracht, was schließlich für die leuchtenden Farben sorgte.

