Rätsel der Plasma-Physik mit Fusionsreaktor gelöst

Koreanische Forscher zeigen, wie winzige Wellen in dem hochenergetischen Gemisch zu massiven Strukturveränderungen führen.

Der größte Teil der sichtbaren Materie im Universum ist weder fest, flüssig noch gasförmig, sondern befindet sich im Plasmazustand – zum Beispiel auch unsere Sonne. Plasma ist ein hochenergetisches Gemisch aus Elektronen und Ionen. Wenn man es in ein Magnetfeld bringt, reagiert es zuweilen unvorhersehbar, wie die Oberfläche der Sonne oder geomagnetische Stürme zeigen.

3 koreanische Forscher konnten nun experimentell zeigen, wie winzige Wellen im Plasma zu massiven strukturellen Veränderungen führen. Ihre Erkenntnisse zu dieser Kettenreaktion, die auch „multiscale coupling“ (multiskalare Kopplung) genannt wird, haben sie in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Magnetische Turbulenzen im Fusionsreaktor

Das Physiker-Team – bestehend aus Park Jong Yoon, Yoon Young Dae und Hwang Yong Seok – analysierte experimentelle Daten aus dem Fusionsreaktor der Seoul National University (SNU). Dort wurden mithilfe eines starken Elektronenstrahls mikroskopische magnetische Turbulenzen verursacht.