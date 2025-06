Voids im Plasma: Rätsel um Fusionsreaktoren gelöst

Die sogenannten "Voids" am Plasmarand sorgen in Tokamaks für Turbulenzen. Forscher können ihr Auftreten nun genauer vorhersagen.

Amerikanische Forscher sind zuversichtlich, ein Rätsel der Fusionsenergie gelöst zu haben. Mit einem neuen Berechnungsmodell könnten Turbulenzen besser vorhergesagt werden, die im Plasma von Tokamak-Reaktoren entstehen.

Tokamaks sind ringförmige Anlagen, die von ihrer Form her an Donuts erinnern. In diesen Behältnissen wird gasförmiges Plasma eingeschlossen und auf sehr hohe Temperaturen erhitzt, sodass eine Fusionsreaktion stattfinden kann. Magnetfelder halten das Plasma währenddessen von den Wänden des Tokamaks fern. Denn bei Kontakt mit der Tokamakwand würde sich das Plasma durchbrennen - es ist über 100 Millionen Grad Celsius heiß.

➤ Mehr lesen: Wann haben wir endlich Strom aus Kernfusion?

Turbulenzen im Plasma

Im besten Fall ist das Plasma stabil. Bei bisherigen Experimenten zeigte sich aber immer wieder, dass das Plasma häufig unruhig und instabil wird. Bricht es zusammen, kann das Fusionskraftwerk keine Energie erzeugen, bis das Plasma wieder „gezündet“ wird. Je stabiler das Plasma ist, desto höher ist also die Energieausbeute und desto effizienter arbeitet ein Fusionsreaktor.