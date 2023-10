ESA enthüllt spektakuläre neue Bilder von Sternhaufen und Quasaren

Das europäische Weltraumteleskop Gaia ist seit fast 10 Jahren am Lagrange-Punkt 2 in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde im Einsatz. In regelmäßigen Abständen veröffentlichen die Forschungspartner der Mission große "Data Releases", in denen ihre Erkenntnisse gesammelt zugänglich gemacht werden. Nun hat sich die ESA zu einem kleinen Zwischenschritt entschlossen, einem sogenannten "Focused Product Release", weil Gaia "aufregende und unerwartete wissenschaftliche Funde" gemacht hat.