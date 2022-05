Wie Autos für Frauen sicherer werden können

Frauen werden bei technischen Entwicklungen oft nicht mitbedacht. Im Automobilbereich werden sie etwa bei der Konzeption von Rückhaltesystemen wie Gurten oder Airbags sowie von Crashtest-Dummys, die bei der Simulation von Unfällen zum Einsatz kommen, nicht von Anfang an berücksichtigt. In der Regel werden Crashtests mit dem sogenannten 50-Prozent-Mann simuliert, der den Durchschnittsmaßen eines Mannes entspricht.

Das kann gravierende Nachteile für Frauen haben. Laut einer aktuellen britischen Studie bleiben sie im Falle eines Unfalls fast doppelt so häufig im Auto eingeklemmt wie Männer. Denn Frauen haben tendenziell ein breiteres Becken und sitzen näher am Lenkrad, wodurch die Einklemmgefahr steigt.

Neue Bestrebungen

Die EU will die Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit daher verschärfen. Im Rahmen des European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), bei dem Österreich seit heuer Vollmitglied ist, gibt es Bestrebungen in diese Richtung. Besonders Computersimulationen werden relevanter.

Mit diesen beschäftigt sich die Unfallforscherin Corina Klug von der TU Graz. „In der Computersimulation sind wir nicht auf ein paar Standardlastfälle begrenzt, sondern können auch untersuchen, was abseits der Standard-Größen von Crashtest-Dummys passiert. So kann untersucht werden, ob größere, kleinere, dünnere, beleibtere und ältere Personen im Fahrzeug gleich gut geschützt werden“, sagt sie der futurezone.