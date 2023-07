Forscher verblüfft: Planet ändert nach jeder Umrundung Atmosphäre

Das Weltraumteleskop Hubble hat einen faszinierenden Planeten beobachtet. Er umkreist etwa 32 Lichtjahre von der Erde entfernt den Roten Zwerg AU Microscopii. Das Besondere an dem Planeten: Er ändert bei jeder Umrundung seines Wirtssterns offenbar seine Atmosphäre.

Diese atmosphärischen Schwankungen zwischen den Umrundungen verblüffen Forschende. "Wir haben noch nie gesehen, dass der Atmosphärenverlust in einem so kurzen Zeitraum von gar nicht nachweisbar zu sehr nachweisbar wechselt, wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht", sagt Keighley Rockcliffe, Astronomin am Dartmouth College im US-amerikanischen New Hampshire, in einer offiziellen Mitteilung. "Als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich: Das kann nicht stimmen".

➤ Mehr lesen: Im Vergleich: Um soviel besser ist James Webb als Hubble