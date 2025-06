Frankreich baut mit Vortex ein neues Space Shuttle

Das Raumschiff soll zukünftig Fracht und Passagiere ins All bringen, aber auch militärisch genutzt werden können.

SpaceX hat die kommerzielle Raumfahrt salonfähig gemacht. Und zwar vor allem deshalb, weil durch die Wiederverwendbarkeit der Falcon-Raketen Transporte ins All viel billiger sind als mit staatlichen Anbietern.

Mittlerweile gibt es mehrere Unternehmen, die an eigenen Varianten des Space Shuttles arbeiten. Etwas überraschend kommt jetzt ein Space Plane aus Frankreich hinzu: Vortex . Das steht für Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration – wiederverwendbares Vehikel für orbitalen Transport und Exploration.

Vortex wird in 4 Phasen entwickelt

Vortex ist ein Projekt in 4 Phasen. Vortex-D ist der Demonstrator, mit 4 Metern Länge und 2,5 Metern Spannweite. Damit wird das Design für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre perfektioniert. In Phase 2 wird Vortex-S gebaut, der etwa 2/3 der Größe des finalen Raumschiffs haben wird. Damit werden die Flugeigenschaften getestet.

Phase 3 ist Vortex-C. Dabei handelt es sich um das Space Plane in voller Größe. Es ist unbemannt und für den Transport von Nutzlast in den Orbit vorgesehen. Phase 4 ist Vortex-M. Das ist die bemannte Version, die Menschen ins All bringen wird.