Geoengineering: Start-up hat Partikel in der Atmosphäre ausgesetzt

"Es wäre moralisch falsch, diese Sachen nicht zu tun", sagt Iseman über Geoengineering. Wichtig sei, es so "schnell und sicher zu machen, wie wir können". Ob die Aktion auch wirklich stattfand, ist aber nicht ganz sicher.

Eher eine Art Schulprojekt

Laut Iseman wurden bereits im April 2 Wetterballons im mexikanischen Baja California steigen gelassen, die mit wenigen Gramm Schwefeloxid gefüllt waren. Die Ballons waren zusätzlich mit Helium gefüllt und sollten in der Stratosphäre platzen - also in einer Höhe zwischen 15 und 50 Kilometern.

Ob die Ballons auch geplatzt sind, lässt sich nicht beurteilen. "Das war eher eine Art Schulprojekt", sagt Iseman. Außerdem habe man auch keine Erlaubnis von Behörden eingeholt.

1 Gramm Schwefel neutralisiert 1 Tonne CO2

In Zukunft will "Make Sunsets" noch mehr Schwefel in die Atmosphäre bringen - ein Gramm soll den erwärmenden Effekt von einer Tonne CO2 ausgleichen. Diese "gute Tat" lässt sich das Start-up auch etwas kosten - bereits jetzt kann ein "Cooling Credit" des Start-ups für 10 Dollar gekauft werden. Das Unternehmen gibt zudem an, 750.000 Dollar an Kapital von Investoren erhalten zu haben.