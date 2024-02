Neue Theorie: Dieser Stern ähnelt einer Matrjoschka-Puppe

So stellen sich die Forscher einen Nestar vor

Diese Theorie haben die beiden Forscher Daniel Jampolski und Luciano Rezzolla erweitert. So könnten sich mehrere Gravasterne zu einem "Nestar" verschachteln, schreibt Jampolski in seiner Bachelorarbeit. "Der Nestar ist wie eine russische Matrjoschka, und unsere Lösung der [einsteinschen] Feldgleichungen lässt auch eine ganze Reihe von ineinander geschachtelten Gravasternen zu", heißt es in einem Statement.

Exotische Theorie

Der Nestar würde sich durch eine dickere Materiehülle auszeichnen und könnte theoretisch eine beliebige Anzahl von Gravasterne beinhalten. Damit würde ein Nestar das Informationsparadoxon umgehen.

Eine Theorie dazu, wie so ein Stern entstehen könnte, existiert noch nicht. Im Allgemeinen findet die Gravastern-Theorie wenig Anklang in der Wissenschaft. Die Forscher beschreiben die Theorie selbst als "exotisch". Sie könnte jedoch dabei helfen, Schwarze Löcher besser zu verstehen, schreiben sie. Die Arbeit wurde im Fachmagazin Classical Quantum Gravity veröffentlicht.