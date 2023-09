Grüner Komet erreicht erdnächsten Punkt: Wo man ihn sieht

Der grüne Komet C/2023 P1 Nishimura ist derzeit am Nachthimmel zu sehen. Am morgigen 12. September erreicht er seinen erdnächsten Punkt und wird dabei 125 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein. Er ist allerdings dabei nicht mehr so hell, wie noch vor wenigen Tagen. Laut NASA ist es dennoch möglich, ihn mit freiem Auge zu sehen. Aufgrund seiner Nähe zur Sonne muss man sich entweder zu Sonnenauf- oder Sonnenuntergang auf die Lauer legen.

Ohne Hilfsmittel erscheint der Komet aber höchstens als heller Punkt, ähnlich wie ein Stern, am Himmel. Um seinen Schweif und die grüne Färbung zu erkennen, ist aber höchstwahrscheinlich mindestens ein Fernglas notwendig. Wer sein Glück versuchen möchte, sollte also bestenfalls mit Hilfsmittel ab 5 Uhr morgens Blickrichtung Osten im Sternbild Löwe Ausschau halten.