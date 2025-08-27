Das sind die Highlights des 10. Starship-Flugs
Gestern um 18.30 Uhr Central Time (heute, 01:30 Mitteleuropäische Sommerzeit) hat SpaceX erfolgreich den 10. Testflug seines Starships gemeistert, nachdem der Raketenstart wegen schlechter Wetterverhältnisse und anderen Problemen mehrmals verschoben werden musste.
Während bei bisherigen Testflügen die geplante Entladung der simulierten Nutzlast fehlschlug, weil das Starship beim 7. und 8. Start explodierte und beim 9. Start die Entladung nicht gelungen ist, war SpaceX nun erstmals erfolgreich.
Weder das Raumfahrzeug noch der Booster sind dieses Mal explodiert. Das gelang unter anderem durch Modifikationen am Booster. Der Startversuch wird daher von SpaceX als großer Erfolg gesehen.
Die Highlights des gestrigen Starts
Im folgenden Video von SpaceX kann man sich vom erfolgreichen Starship-Liftoff von der Starbase in Texas überzeugen. Die 33 Raptor-Triebwerke des Super Heavy Boosters wurden gezündet und beförderten die Rakete in die Luft.
Die folgende Veröffentlichung zeigt eine Aufnahme des Space-Fotografen Andrew McCarthy. Es ist das wahrscheinlich schönste Foto, das beim 10. Starship-Test entstanden ist.
3 Minuten nach dem erfolgreichen Start wurde dann die Oberstufe der Rakete erfolgreich vom Super Heavy Booster getrennt. In dieser Aufnahme kann man das erfolgreiche Manöver betrachten:
Im folgenden Beitrag sieht man, wie der Booster des Starships dann wie geplant wieder für seine kontrollierte Landung im Ozean absteigt.
Als letztes Highlight siehst du hier noch einen von Elon Musk geteilten Beitrag. Darin sieht man, wie die obere Stufe – also das Starship – ebenfalls kontrolliert im Meerwasser landet, bevor es explodiert.
Nach einer Reihe von fehlgeschlagenen Starship-Tests ist die Freude bei SpaceX nun groß und man spricht von einem großen Erfolg. „Gratulation an alle unsere Teammitglieder hier bei SpaceX – es dauerte ein Jahr“, sagte etwa Dan Huot, ein Kommentator von SpaceX während dem Livestream.
Das 121 m hohe Starship startete seinen Jungfernflug 2023. Wenn es einmal zugelassen ist, will es die NASA für die Artemis-Mondmission einsetzen, bei der die Rakete Nutzlasten und Astronauten auf den Erdtrabanten bringen soll. Außerdem hoffen die SpaceX-Ingenieure und deren Chef Elon Musk, dass das Starship in den 2030ern auch Menschen auf den Mars bringen könnte.
