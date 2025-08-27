Das sind die Highlights des 10. Starship-Flugs

Diese 5 Aufnahmen zeigen den erfolgreichen Raketentest von SpaceX noch einmal in seiner ganzen Bandbreite.

Gestern um 18.30 Uhr Central Time (heute, 01:30 Mitteleuropäische Sommerzeit) hat SpaceX erfolgreich den 10. Testflug seines Starships gemeistert, nachdem der Raketenstart wegen schlechter Wetterverhältnisse und anderen Problemen mehrmals verschoben werden musste.

Während bei bisherigen Testflügen die geplante Entladung der simulierten Nutzlast fehlschlug, weil das Starship beim 7. und 8. Start explodierte und beim 9. Start die Entladung nicht gelungen ist, war SpaceX nun erstmals erfolgreich.

Weder das Raumfahrzeug noch der Booster sind dieses Mal explodiert. Das gelang unter anderem durch Modifikationen am Booster. Der Startversuch wird daher von SpaceX als großer Erfolg gesehen.

Die Highlights des gestrigen Starts

Im folgenden Video von SpaceX kann man sich vom erfolgreichen Starship-Liftoff von der Starbase in Texas überzeugen. Die 33 Raptor-Triebwerke des Super Heavy Boosters wurden gezündet und beförderten die Rakete in die Luft.