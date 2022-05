ISS-Astronautin fotografiert Mondfinsternis aus dem All

Am 16. Mai hat eine totale Mondfinsternis stattgefunden. Das Naturschauspiel war nicht nur von der Erde aus sichtbar. Auch auf dem Außenposten der Menschheit, 400 Kilometer oberhalb der Erdoberfläche, war das Spektakel zu beobachten.

Nächste Mondfinsternis in Österreich

Dieses Jahr findet noch eine weitere totale Mondfinsternis statt. Das Spektakel am 8. November bleibt hierzulande allerdings gänzlich verborgen. Diese Mondfinsternis ist nur vom Pazifik aus oder in der Arktis zu sehen.

Die nächste totale Verfinsterung des Mondes in voller Länge ist in Österreich erst wieder am 31. Dezember 2028 zu beobachten.