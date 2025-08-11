Können uns Klimaanlagen wirklich krank machen?

Gerade im Sommer erleben HNO-Ordinationen wieder einen regen Ansturm. Der Schuldige ist oft eine schlecht gewartete Klimaanlage.

Steifer Nacken, kratzender Hals oder sogar Ohrentzündungen - Klimaanlagen haben den Ruf, dass sie auch krankmachen können. Doch was ist dran an diesem Mythos?

Während kalte Luft alleine noch keine Krankheit auslöst, sieht das mit Viren und Bakterien anders aus. Laut Primrose Freestone, Mikrobiologin in der Abteilung für Atemwegswissenschaften der britischen Universität Leicester, können diese sehr wohl von schlecht gewarteten Klimaanlagen verbreitet werden.

"Sick Building Syndrome"

Das sogenannte "Sick Building Syndrome" ist dabei keine Einbildung. In einer indischen Studie aus dem Jahr 2023 wurden 200 Erwachsene, die täglich 6 bis 8 Stunden in einem klimatisierten Büro arbeiteten, mit 200 Erwachsenen verglichen, die das nicht taten. Das Ergebnis: Die Gruppe mit Klimaanlage hatte schlechtere Lungenfunktionen und war öfter krank als jene ohne Klimaanlage.

Die Krankheiten lassen sich teilweise auf Allergene, Chemikalien und Mikroorganismen zurückführen, die von den Klimaanlagen verbreitet werden. Schlecht gewartete Anlagen können eine regelrechte Brutstätte für Krankheitserreger sein. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, in denen Pilze und Viren durch Klimaanlagen verbreitet wurden.

Besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem leiden unter übermäßigem Gebrauch von Klimaanlagen und leiden dann an Nasennebenhöhlenentzündungen, Mittelohrentzündungen, Halsentzündungen und sogar Bindehautentzündungen. Sie empfehlen daher, Klimaanlagen nur moderat einzusetzen.

Menschen mit Allergien profitieren

Klimaanlagen können allerdings auch dabei helfen, Viren zu stoppen - wenn sie regelmäßig gewartet und gesäubert werden. Auch Menschen mit Allergien können davon profitieren, da die Anlagen die Luft filtern, wie Forscher der Semmelweis Universität in Budapest herausfanden.

Es müssen allerdings nicht immer verschmutzte Klimaanlagen sein, die Viren verbreiten. Dadurch, dass die kalte Luft in Innenräumen trockener ist als die warme Luft draußen, können auch die Schleimhäute in Nase und Rachen austrocknen. Das trägt ebenfalls dazu bei, dass sich Viren und Bakterien besser in unserem Körper einnisten können.