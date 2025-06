Konkurrenz für SpaceX: Honda startet wiederverwendbare Rakete

In weniger als 5 Jahren will der Automobilhersteller damit suborbitale Flüge durchführen. Der erste Hop-Test verlief vielversprechend.

Dass der japanische Konzern Honda Autos und Motorräder herstellt, ist bekannt. Dass auch Außenbordmotoren für Boote gebaut werden, überrascht nicht. Doch dass Honda auch in der Raumfahrtbranche Fuß fassen will, wissen wohl nur die wenigsten.

Damit würde Honda in direkter Konkurrenz mit SpaceX stehen. Deren Trägerraketen Falcon 9 und Falcon Heavy werden nicht nur genutzt, um Starlink-Satelliten in den Orbit zu bringen, sondern werden für kommerzielle Nutzlast aller Art verwendet. Durch die Wiederverwendbarkeit sind die Transportkosten in den LEO (Low Earth Orbit) deutlich geringer als bei einmalig verwendbaren Raketen. Ein Kilogramm Nutzlast bringt eine Falcon 9 für geschätzte 3.600 Dollar in den LEO, bei der Falcon Heavy soll der Preis bei etwa 2.500 Dollar liegen.

Wegen der geringeren Kosten gelten wiederverwendbare Raketensysteme als Zukunftstechnologie in der Raumfahrt. Auch Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, arbeitet an wiederverwendbaren Trägerraketen. Bemühungen in diesem Bereich gibt es auch in Europa und China.

Japan fördert Raumfahrtindustrie

Wie Reuters berichtet, kündigte Hondas Konkurrent Toyota Anfang des Jahres eine Investition in den Raketenhersteller Interstellar Technologies an. Die japanische Regierung versucht ebenso, die private Raumfahrtindustrie im Land zu fördern und subventioniert damit verbundene Forschungsprojekte bis Anfang der 2030er-Jahre mit umgerechnet 48 Milliarden Euro.