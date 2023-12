Forscher beobachten erstmals kosmische Kernspaltung

Kernfusion ist im Weltraum quasi allgegenwärtig. Auf unserer Sonne verschmelzen Wasserstoffatome zu Helium, wodurch Energie freigesetzt wird und das Leben auf der Erde erst möglich machen. Kernspaltung ist allerdings ein anderes Thema, es konnte bisher im All noch nie beobachtet werden. Astronom*innen sind der Kernspaltung im Kosmos nun aber auf der Spur.

"Leute haben geglaubt, dass Kernspaltung im Kosmos stattfindet, aber bis heute war niemand in der Lage, sie zu beweisen", sagt Matthew Mumpower, Wissenschaftler am Los Alamos National Laboratory, in einer Aussendung. Er und andere Forscher*innen untersuchte Daten zu einer breiten Palette von Elementen in sehr alten Sternen. Dabei entdeckten sie erste Hinweise darauf, dass bei der Verschmelzung von Neutronensternen Atomkerne auch gespalten werden.

Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, das Rätsel zu lösen, woher die schweren Elemente des Universums stammen. Das bedeutet auch, dass die Natur in der Lage ist, überschwere Atomkerne jenseits der schwersten Elemente unseres Periodensystems zu produzieren. Diese haben allerdings nur eine sehr geringe Lebensdauer.

Eisen ist das schwerste Element aus Kernfusion

Auch durch Kernfusion können schwere Elemente entstehen. Das "schwerste" davon ist Eisen mit 26 Protonen und 30 Neutronen. Bisher wurde angenommen, dass schwerere Elemente in seltenen Supernovae oder bei der Verschmelzung von 2 Neutronensternen entstehen.