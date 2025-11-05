Künstliche Muskeln lassen sich drahtlos und ohne Funk steuern

Der "Stingraybot" könnte in Zukunft Medikamente in den Magen-Darm-Trakt bringen.

Forscher bewegen neuartige Silikonmembranen mittels Ultraschall. Das Material könnte die Medizin-Robotik wesentlich verbessern.

Es gibt viele Anwendungen für Robotik, bei denen Kabel oder andere Elektronik stören könnte: z.B. bei Sensoren im Körper, Prothesen, oder weichen chirurgischen Instrumenten. Zur drahtlosen Steuerung eignen sich in solchen Fällen chemische Stimuli, Laser oder Magnete, doch diese können giftig oder schlicht zu ungenau sein. ➤ Mehr lesen: Wie winzige Roboter die Krebstherapie revolutionieren könnten Ein Forschungsteam der ETH Zürich hat nun in der Fachzeitschrift nature eine weitere Möglichkeit präsentiert: Ultraschall. Damit lassen sich winzige Luftbläschen in „künstlichen Muskeln“ aus Silikon ansteuern und so gezielte Bewegungen herbeiführen.

Silikon mit winzigen Poren Die künstlichen Muskeln werden mithilfe einer Gussform mit einer Mikrostruktur hergestellt. So entsteht eine Membran aus Silikon mit Poren, die etwa 100 Mikrometer tief und breit sind. Das entspricht der Dicke eines menschlichen Haares. Taucht man die Membran in Wasser, bleiben winzige Luftbläschen in den über 10.000 Poren eingeschlossen. Und diese lassen sich durch Schallwellen in Schwingung versetzen. Poren bestimmen Bewegungsmuster Über die Größe und Anordnung der Bläschen können die Forscher das Bewegungsmuster bestimmen. Wenn alle davon gleich groß sind, krümmt sich der künstliche Muskel je nach Stärke des Signals. Sind die Bläschen unterschiedlich groß, sprechen sie auf unterschiedliche Schallfrequenzen an. Dadurch verläuft die Bewegung wellenförmig.

Je nach Anordnung und Größe bewegt sich der "künstliche Muskel" auf verschiedene Art und Weise. © Shi Z et al. Nature 2025, verändert ETH Zürich

Künstliche Muskeln akustisch anzutreiben, die durch das Silikon zusätzlich besonders leicht sind, hat viele Vorteile: Ultraschall ist biokompatibel und bei einfachem Design drahtlos steuerbar. Außerdem liegt die Reaktionsfähigkeit im Millisekundenbereich und die Ansteuerung ist räumlich sehr genau. Weicher Mini-Greifarm Zur Demonstration ihrer Technologie haben die Forscher u.a. einen weichen Mini-Greifarm gebaut. Dieser besteht aus mehreren feinen Silikonhärchen. Der Greifarm konnte im Experiment eine Zebrafisch-Larve unter Wasser innerhalb von 100 Millisekunden behutsam umschließen und wieder freilassen. Bisher wurden solche empfindlichen Organismen mit Mikro-Pinzetten oder Greifern eingefangen. Diese verfügen allerdings häufig nicht über ausreichende Greifkraft oder können den Tieren schaden. ➤ Mehr lesen: 2-beiniger Mini-Roboter läuft 25 Zentimeter pro Sekunde „Es war faszinierend zu sehen, wie präzise und gleichzeitig sanft der Greifer funktioniert – die Larve schwamm danach unversehrt davon“, berichtet Erstautor Zhiyuan Zhang in einer Aussendung der ETH Zürich. Mini-Stachelrochen schwimmt, als wäre er lebendig Als zweites Testobjekt haben die Forscher einen etwa 4 Zentimeter breiten Mini-Stachelrochen aus dem neuartigen Material gebaut. Die „Brustflossen“ dieses „Stingraybot“ sind mit unterschiedlich großen Bläschen auf der Unterseite ausgestattet, sodass sie sich wellenförmig bewegen können.