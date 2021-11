Künstliches Magnetfeld soll Mars bewohnbar machen

Das lässt sich am Mars nicht einfach kopieren, denn der Marskern ist kleiner und kälter als der Erdkern. Eine neue Studie hat aber eine Möglichkeit vorgelegt, wie der Mars-Mond Phobos beim Aufbau eines Magnetfelds helfen kann. Phobos ist dem Mars so nah, dass er ihn alle 8 Stunden umkreist.

Dafür sollen Partikel auf dem Phobos ionisiert und beschleunigt werden. In seiner Umlaufbahn würde dann der Plasmaring entstehen und ein Magnetfeld erzeugen, das stark genug wäre, die Mars-Atmosphäre zu schützen.

Zeit für Ideen

So einen Plan in die Tat umzusetzen ist kostspielig und aufwändig. "Jetzt beginnt eine neue Ära der Weltraumforschung und es ist an der Zeit über neue und kühne Zukunftskonzepte nachzudenken", schreiben die Forscher*innen in ihrem Paper. Sollte die Menschheit tatsächlich beginnen, den Mars durch Terraforming bewohnbar zu machen, sollen diese Ideen auf die Probleme vorbereiten, die es dann zu lösen gilt.