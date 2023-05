Gewessler: "Wer mit dem SUV durch die Stadt rasen will, muss zahlen"

Im futurezone-Interview erklärt Leonore Gewessler, was sie der drohenden Verfehlung der Klimaziele entgegensetzen will. Sie spricht über zukünftige Klimaschutzmaßnahmen, warum sie beim fehlenden Klimaschutzgesetz optimistisch bleibt und erklärt, warum SUVs in der Innenstadt teurer werden müssen.

Bis 2040 soll Österreich zu 100 Prozent klimaneutral sein. Mit Maßnahmen wie dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz , dem Klimaticket oder dem Ausbau der Bahn will Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) den Weg zur Klimaneutralität gehen. Laut Expert*innen verfehlt Österreich aus jetziger Sicht seine Klimaziele . Der Verkehr gilt nach wie vor als großes Sorgenkind und auch beim Ausbau erneuerbarer Energien geht in Österreich zu wenig voran , so die Kritik.

Forschende und Aktivist*innen sagen trotzdem: Das ist zu wenig, die Zeit rennt uns davon. Auch mir kann es nicht schnell genug gehen. Aber in einer Demokratie braucht man für Maßnahmen Mehrheiten. Dafür kämpfen und arbeiten wir jeden Tag. Viele weitere Gesetze wie das Energieeffizienzgesetz oder das Erneuerbare-Gase-Gesetz sind im Parlament oder in der Begutachtung. Damit wir unser Ziel erreichen, müssen wir uns weiter anstrengen, da braucht es uns alle - alle Ministerien, alle Bundesländer, die Wirtschaft. Klimaneutralität bis 2040 ist kein Spaziergang, das kann man nur gemeinsam schaffen.

Laut momentanen Einschätzungen verfehlt Österreich seine Klimaziele. Woran liegt das? Mit den Maßnahmen, die wir 2020 und 2021 gesetzt haben, sind wir bereits die Hälfte des Weges zum Ziel 2030 gegangen. Das zeigt der aktuelle Bericht des Umweltbundesamtes. Die Emissionen sind 2022 deutlich gesunken. Das, was jetzt noch auf den Weg kommt, fließt in die nächsten Zahlen ein. Das wird uns zeigen: Die Emissionen sinken weiter. Natürlich ist das noch nicht genug. Wir arbeiten im Ministerium jeden Tag an neuen Maßnahmen. Sei es das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, das derzeit im Parlament diskutiert wird, oder die Beschleunigung des Bahnausbaus.

futurezone: Frau Ministerin, Ihr Engagement für Klimaschutz startete mit Aktivismus. Was würde Ihr damaliges Ich zur jetzigen Bilanz der Klimapolitik sagen? Leonore Gewessler: Das würde sich nicht groß unterscheiden. Ohne Zweifel müssen wir mehr Klimaschutz betreiben. Deswegen haben wir in den letzten Jahrzehnten eine Aufholjagd gestartet und viele Klimaschutzmaßnahmen durchgesetzt. Wir haben in der Mobilität neue Weichen gestellt, das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz beschlossen und das Klimaticket eingeführt. Aber auch heute sitzt hier keine Klimaschutzministerin, die sagt, wir sind fertig. Ganz im Gegenteil: Wir brauchen weiter ambitionierte Politik, damit wir die Klimaneutralität bis 2040 erreichen.

Ihr Koalitionspartner bleibt stur. Welche Abstriche sind Sie bereit, in Kauf zu nehmen? Wenn ich mir in dieser Bundesregierung einen Ruf erarbeitet habe, gehört Hartnäckigkeit dazu. Könnte ich es alleine entscheiden, gäbe es das Gesetz schon längst. Das Wichtigste ist, dass das Klimaschutzgesetz das liefert, was man von ihm braucht: Einen gesetzlichen Rahmen, der z.B. die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern regelt. Auch die Einbindung der Zivilgesellschaft und Wissenschaft ist zentral. Wir haben schon viele Klimaschutzgesetze beschlossen - etwa das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das Klimaticket -, aber wir brauchen alle an Bord. Wenn wir in einzelnen Sektoren nicht auf dem Zielpfad sind, müssen wir gegensteuern. Das muss das neue Klimaschutzgesetz institutionell besser organisieren als das alte.

Ein Stimmungsbarometer der WU Wien zeigt, dass persönliche Einschränkungen für den Klimaschutz durchaus akzeptiert werden. Doch nur die Hälfte der Befragten will den eigenen Stromverbrauch reduzieren und ist zudem gegen ein Verbrenner-Aus. Ohne Verzicht werden wir die Klimaziele aber nicht erreichen, da sind sich Expert*innen einig. Warum wird das nicht ausreichend kommuniziert? Die Frage ist, was kommunizieren wir? Klimaschutz heißt vor allem, Dinge anders zu machen. Wenn eine Stadt durch weniger Autos leiser wird, Fußgänger, Radfahrer und Öffis mehr Platz haben, ist das in Summe ein großer Gewinn an Lebensqualität. Dort, wo wir ein Auto brauchen, werden wir auf E-Mobilität umsteigen. Dann habe ich immer noch einen PKW, aber ohne stinkende Abgase. Darüber sollten wir sprechen. Das ist, was Klima-Glück im eigentlichen Sinn bedeutet.

Die Klimakrise ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Das reichste Prozent in Österreich verursacht jährlich so viele Emissionen wie eine Person des ärmsten Zehntels in 44 Jahren. Was wollen Sie dem entgegensetzen?

Dass Klimaschutz eine Frage der Gerechtigkeit ist, zeigt sich national und global. Die Länder, die die Auswirkungen der Klimakrise am stärksten spüren, haben am wenigsten dazu beigetragen. Das ist eine Ungerechtigkeit der Betroffenheit, aber auch des Verursachens. Dem entgegenzuwirken, ist Auftrag für alle politischen Bereiche, auch für die Klimapolitik. Um ein Beispiel zu nennen: Das Klimaticket ist ein großer Beitrag zu leistbarer Mobilität, um nur 3 Euro pro Tag kann man österreichweit mit fast allen Öffis fahren. Das senkt die Kosten.

Für Menschen mit niedrigem Einkommen ist das Klimaticket trotzdem oft zu teuer.

Wir haben die Mobilität damit deutlich günstiger gemacht. Sehen wir uns ein zweites Beispiel an: Bei einer Investition in ein neues Heizsystem bekommen die unteren 20 Prozent der Einkommenspyramide die Kosten dank einer neuen Förderung bis zu 100 Prozent erstattet. Das sind Maßnahmen, mit denen wir genau diese Frage der Gerechtigkeit in die Klimapolitik bringen wollen. Wir brauchen aber auch eine gute Sozialpolitik, Pensionspolitik und Gleichstellungspolitik, um soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Wir müssen diese Frage grundsätzlich angehen.