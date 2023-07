Mars-Helikopter meldet sich nach 2 Monaten Funkstille wieder

Am 26. April ist der Mars-Hubschrauber zu seinem insgesamt 52. Flug abgehoben. Das war das letzte Lebenszeichen von "Ingenuity". Denn seither herrschte Funkstille. Zu dem ferngesteuerten Fluggerät konnte keine Kommunikation mehr aufgebaut werden.

Am 28. Juni, 63 Tage nach dem Letztkontakt, meldete sich der Mars-Helikopter plötzlich wieder. Ingenuity sei in bester Verfassung, alles sei in bester Ordnung, vermeldete die NASA und liefert eine simple Erklärung für die lange Funkstille.