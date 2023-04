Helikopter Ingenuity schickt an sonnigem Mars-Tag ein Suchbild

Unter blauem Himmel verstecken sich in der steinigen Wüstenlandschaft des Mars ein Rover und ein Trümmerteil.

Vor einigen Tagen hat der Mars-Helikopter Ingenuity seinen bereits 51. Flug absolviert. Dabei stieg der autonome Hubschrauber 12 Meter in die Höhe und fotografierte die Landschaft rund um einen Hügel, der "Mount Julian" getauft wurde. Einen schöneren Tag hätte sich die NASA für den geplanten Flug nicht aussuchen können. Blauer Himmel und eine felsige, sanft hügelige Wüstenlandschaft erwecken beinahe den Eindruck, als stamme die Aufnahme von der Erde.

In dieser Vergrößerung ist Perseverance besser erkennbar

Das Schicksal des EDL

Auf dem Bild ist aber auch ein sehr kleines, dreieckiges Trümmerteil zu sehen. Dieses stammt vom "Entry, Descent and Landing"-System, mit dem Perseverance (samt Ingenuity an Bord) auf dem Mars abgesetzt worden ist. Das EDL bestand aus einer Kapsel, die den Rover beherbergte und einem Hitzeschild, das für den Eintritt in die Mars-Atmosphäre benötigt wurde.