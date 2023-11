App hilft bei Panikstörungen und Angstzuständen

Betroffene von Panikstörungen und Platzangst haben oft lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz. Deutsche Forscher*innen entwickelten nun eine App, mit der diese Zeit überbrückt werden kann.

Die Wissenschaftler*innen der Bremer privaten Constructor University gemeinsam mit den Studienzentren Hamburg und Münster untersuchten im Rahmen einer Studie zudem 107 Personen mit diagnostizierter Panikstörung, wovon eine Hälfte die App "Mindable" nutzte, die andere nicht. In beiden Gruppen wurden im Verlauf der Studie mehrere Befragungen sowie Messungen durchgeführt.

Angst- und Panikstörungen gehen zurück

Das Ergebnis: Die App ist wirksam. Nach 8 Wochen konnte bei den Betroffenen eine signifikante Reduktion der Angst- und Paniksymptome beobachtet werden.

Das Programm beruht auf einem Behandlungsmanual aus dem Jahr 2012 und ist ähnlich aufgebaut wie eine Therapie. "Betroffene lernen über ihre Erkrankung und führen Übungen gegen die Angst durch, wie sie auch in einer Therapie üblich sind", wird Psychologieprofessor und Studienautor Thomas Lang von der Constructor University in einer Aussendung zitiert. Bestandteile der App sind zudem ein Angsttagebuch sowie wöchentliche Check-ups.

Die App kein Ersatz für eine Therapie

Die App habe allerdings auch Grenzen, so Lang. „Sie verbessert die Symptomatik, eine Behandlungsalternative oder gar Ersatz für eine Therapie, ist sie aber nicht“, betont er. Vielmehr gehe es darum, den Betroffenen in der Wartezeit ein niedrigschwelliges Angebot zu machen und sie zu ermutigen, erste Schritte gegen ihre Symptomatik zu unternehmen. So könnten auch Vorbehalte zur Aufnahme einer Psychotherapie verringert und die klassische therapeutische Arbeit vorbereitet werden.