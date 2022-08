MIT entwickelt kleine, tragbare Ultraschallpflaster

Ein briefmarkengroßer Sticker könnte künftig ausreichen, um Ultraschallbilder aus dem Inneren des Körpers anzufertigen. Wissenschaftler*innen des MIT haben mit ihrer Entwicklung eine neue Möglichkeit in der medizinischen Diagnostik eröffnet, der in vielen Fällen große Ultraschallgeräte ablösen könnte. "Die Technologie könnte so tragbar und zugänglich werden, wie Pflaster in der Apotheke zu kaufen", schreiben sie auf ihrer Webseite.