NASA-Chef warnt vor China: "Sie lernen, wie man Satelliten zerstört"

NASA-Chef Bill Nelson hat vor dem chinesischen Weltraumprogramm gewarnt. "Wir müssen sehr besorgt darüber sein, dass China auf dem Mond landet und sagt: Das gehört jetzt uns, und Ihr bleibt draußen", sagte er der "Bild" (Samstag) und fügte hinzu: "Chinas Weltraum-Programm ist ein militärisches Weltraum-Programm." Anders als beim Artemis-Programm der USA sei China nicht gewillt, Forschungsergebnisse zu teilen und den Mond gemeinsam zu nutzen.

"Es gibt ein neues Rennen zum Weltraum - diesmal mit China." China arbeitet daran, eigene Astronaut*innen auf den Mond zu bringen. Mehrfach ist die Volksrepublik bereits mit Forschungsrobotern auf der Mondoberfläche gelandet und hat auch erfolgreich Mondgestein auf die Erde zurückgebracht. In den 2030er-Jahren, so heißt es in Berichten chinesischer Staatsmedien, soll in einem weiteren Schritt eine permanente Station auf dem Erdtrabanten entstehen. Die Forschungsstation könnte demnach gemeinsam mit Russland aufgebaut und betrieben werden.

Aktuell arbeitet China auch an einer neuen Raumstation in der Erdumlaufbahn: Der Bau von Tiangong (Himmelspalast) wird mit Tempo vorangetrieben. Bereits im Dezember könnten 6 Astronauten temporär in der 66 Tonnen schweren Station einziehen, sofern alles nach Plan verläuft.

Zweck von Chinas Weltraum-Mission

Auf die Frage, welche militärischen Zwecke China im Weltraum verfolgen könnte, antwortete Nelson der Zeitung: "Nun, was glauben Sie, was auf der chinesischen Raumstation passiert? Sie lernen dort, wie man die Satelliten von anderen zerstört." Darüber hinaus beklagte Nelson auch den chinesischen Technologiediebstahl: "China ist gut. China ist aber auch deshalb gut, weil sie die Ideen und Technologien von anderen stehlen."