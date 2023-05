NASA muss Raumsonden-Mission wegen Antriebsproblemen beenden

Lunar Flashlight startete am 11. Dezember 2022 gemeinsam mit dem Mondlandegerät Hakuto-R M1 in den Weltraum. Die Raumsonde sollte eine Reihe neuer Techologien testen und die Mondoberfläche auf Wasservorkommen scannen. Nun verkündet die NASA aber das Aus für die Mission. Die Raumsonde hat es nicht geschafft, in den Orbit um den Mond einzuschwenken, weil der Antrieb versagt hat.

Ab in die Tiefen des Alls

Schuld an dem Problem in der Aktenkoffer-großen Raumsonde sind angeblich Trümmerteile, die die Treibstoffversorgung des Triebwerks unterbrochen haben, heißt es aus dem Jet Propulsion Laboratory der US-Weltraumbehörde. Die NASA hat versucht, die Treibstoffblockade zu lösen, indem es den Druck der Treibstoffpumpen stark erhöht hat. Die Maßnahme hat aber keinen Erfolg. Lunar Flashlight stürzt nun quasi Richtung Erde zurück, wird sie am Mittwoch, den 17. Mai um 65.000 Kilometer verfehlen, von der Erde weggeschleudert werden und in die Tiefen des Alls verschwinden, wie Space News berichtet.