NASA zeigt Landung von Orion aus neuer Perspektive

Das Video wurde von einem Hubschrauber aus gedreht. Welcher Hubschrauber es war, ist nicht bekannt. Auf der Website zum Video gibt die NASA als Ort allerdings die USS Portland an. Das Schiff der US Navy hatte bei der Landung von Orion MH-60 Seahawks an Bord, weshalb vermutlich dieser Hubschrauber für das Video genutzt wurde.

Heiße Landung

Orion war im Rahmen der unbemannten Mission Artemis 1 für 25 Tage im Weltall. Die Landung wurde von der NASA als „Bilderbuch-Landung“ beschrieben.

Sie war die heißeste und schnellste Landung eines Raumschiffs in der Geschichte der Raumfahrt. Orion trat mit 40.000 km/h in die Atmosphäre ein. Dabei wurde die Kapsel außen bis zu 2.800 Grad Celsius heiß.

Obwohl das extrem klingt, soll es bei späteren, bemannte Missionen helfen, die G-Kräfte zu reduzieren, die die Astronaut*innen in der Kapsel erleben. Das liegt an dem „Skip Entry“. Dabei hüpft Orion über die Atmosphäre wie ein Stein an der Wasseroberfläche, bevor sie landet. Das erhöht zwar die Belastung an der Kapsel, teilt die massiven G-Kräfte, die bei der Landung entstehen, aber auf mehrere, schwächere Belastungsphasen auf.