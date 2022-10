NASAs Planetenjäger TESS fährt unerwartet herunter

Nach einem Computerfehler am Montag hat sich der NASA-Planetenjäger TESS heruntergefahren. Der Satellit befindet sich nun im Sicherheitsmodus. Das bedeutet, dass die Beobachtungen vorerst ausgesetzt sind, teilt die NASA in einem Statement mit. Vorläufige Untersuchungen hätten ergeben, dass der Übergang in diesen Modus auf das Zurücksetzen des Flugcomputers des Raumfahrzeugs zurückzuführen sei.

Die wissenschaftlichen Daten, die bislang noch nicht zur Erde geschickt wurden, seien aber sicher auf dem Raumfahrzeug gespeichert, heißt es.

Auf der Suche nach Exoplaneten

Der Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) wurde im Jahr 2018 in den Weltraum geschickt, um Exoplaneten zu erkunden.

Eigentlich hätte der Satellit 2 Jahre im Einsatz bleiben sollen, setzte seine Mission aber fort. Seit Start der Mission konnte der Satellit über 250 Exoplaneten und Tausende Planetenkandidaten identifizieren.