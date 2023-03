NASA-Satellit steckt in Schwierigkeiten

Die NASA arbeitet mit Hochdruck daran, eine Panne an einem ihrer Satelliten zu beheben. Der Orbiter war erst im Dezember ins All gestartet. Im Rahmen der SWOT-Mission (Surface Water and Ocean Topography) soll er die Ozeane, Seen und Flüsse der Erde vermessen. So soll er wichtige Informationen über den weltweit steigenden Meeresspiegel liefern.

Wichtiges Instrument ausgefallen

Doch nicht alles läuft nach Plan. Das wichtigste Instrument des SWOT-Satelliten, das "Ka-band Radar-Interferometer" (KaRIn) macht Probleme. Eines seiner Teilsysteme, der "High-Power Amplifier", ist unerwartet ausgefallen, wie die NASA in einem Blogeintrag festhält.

"Die Ingenieur*innen arbeiten systematisch daran, die Situation zu verstehen und den Betrieb wiederherzustellen", so die US-Weltraumbehörde. Man befände sich derzeit in der Phase der Kalibrierung aller Instrumente, laut Plan soll die wissenschaftliche Arbeit erst im Juli 2023 beginnen. Bis dahin dürfte der Satellit wieder einsatzbereit sein, beteuert die NASA.