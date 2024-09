Drohnen erkennen giftige und radioaktive Stoffe in der Luft

Echte Hunde werden seit jeher aufgrund ihres besonderen Riechers geschätzt. Nun kriegen sie aber Konkurrenz in Form von Roboterhunden, die als potenzielle Helfer der Zukunft vorgestellt werden.

Solche Geräte haben einige Vorteile gegenüber zweibeinigen oder fahrenden Robotern. Sie gelten als sehr beweglich und werden für die Fortbewegung auf unebenen und schwierigen Böden entwickelt. Wegen ihrer 4 Beine können diese Maschinen die Balance vergleichsweise besser halten, sich geschmeidiger und schneller bewegen und Hindernisse überwinden als.

Proben sammeln, Stoffe detektieren

Forscher aus den USA statteten einen vierbeinigen Roboter mit einem Arm aus, der in gefährlichen Zonen Luftproben sammelt und diese dann ins Labor bringt. Der wohl berühmteste Roboterhund „Spot“ von Boston Dynamics wird bereits jetzt in kontaminierten Gebäuden oder anderen verseuchten Zonen eingesetzt, wo er mit Sensoren und Kameras verschiedene Gefahrstoffe detektieren kann. Spot soll Chemikalien erkennen und Daten in Echtzeit übermitteln.

In Dänemark wird der Roboter testweise schon von der Polizei für Razzien in Drogenlaboren eingesetzt, die als sehr gefährlich gelten, weil es dabei oft zu Explosionen kommt und man gefährlichen Chemikalien ausgesetzt ist. In Zukunft will die dänische Polizei mit Spot Echtzeitdaten sammeln und eine Karte der Drogenlabore erstellen sowie Proben gefährlicher Chemikalien einsammeln.