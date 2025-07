Blaualgen-Alarm in Österreich: Warnsystem soll Badegäste schützen

In den meisten Bundesländern ist für die Überwachung der Wasserqualität die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zuständig. In Wien macht die MA 39 alle 2 Wochen Kontrollen an fixen Stellen. Diese werden inspiziert und dann Wasserproben genommen. Direkt vor Ort feststellen können die Experten den pH-Wert, die Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt und Temperatur.

Die Proben werden dann 2 Tage lang bei 44 Grad mit einem Nährmedium inkubiert. Danach wird die Konzentration an Fäkalbakterien darin bestimmt, die man mit Referenzwerten vergleicht. Die Ergebnisse werden i.d.R. am selben Tag im Internet veröffentlicht.

Trübung erstes Anzeichen für „Blaualgen“

Erste Hinweise für Cyanobakterien gibt eine Trübung, die Experten mit schwarz-weißen Secchi-Scheiben erkennen. „Meistens ist das eine runde Kunststoffscheibe, die man an einer Kette ins Wasser hinunterlässt. Dann schaut man, ab wann man sie nicht mehr sieht“, erklärt Alexandra Tietz (MA 39). Das genaue Ergebnis liefert aber erst die Laboranalyse.

Die AGES bietet Cyanobakterien-Tests auch Privathaushalten an. „Wir benötigen mindestens 250 ml Probe, möglichst luftblasenfrei abgefüllt in einer abgedunkelten Glasflasche. Die Probe sollte zeitnah überbracht und bis zur Übergabe gekühlt gelagert werden“, sagt Bernhard Reichl, Leiter des Instituts für Hydroanalytik.

Die Untersuchung kostet 291 Euro und sollte nur in Verdachtsfällen erfolgen. Eine Probe kann man an den AGES-Standorten in Linz, Graz und Wien Währinger Straße abgeben.