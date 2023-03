Durchbruch gelungen: Erstmals Quantenlicht manipuliert

Einem internationalen Team von Physiker*innen ist es zum ersten Mal gelungen, kleine Lichtteilchen, sogenannte Photonen, zu manipulieren und zur Wechselwirkung zu bringen. Für die Quantentechnologie eröffnet das Experiment neue Möglichkeiten. Sowohl was die Informationsverarbeitung bei photonischen Quantencomputern als auch was die Genauigkeit von Messgeräten, etwa in der Medizin, betrifft. Das Experiment öffne die Tür zur Manipulation von Quantenlicht, sagte der Physiker Sahand Mahmoodian von der University of Sidney.