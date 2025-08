Radioaktive Nashörner sollen Wilderern das Handwerk legen

01.08.2025

Die Nashörner bekommen radioaktives Material eingepflanzt, wodurch Sensoren Alarm schlagen.

Vor mehr als 100 Jahren streiften noch 500.000 Nashörner auf der Erde. Heute sind es nach Angaben der Weltnaturschutzunion nur noch etwa 27.000 Tiere. Nashörner werden wegen ihrer wertvollen Hörner immer noch von Wilderern verfolgt, womit das Überleben der Art gefährdet wird. Südafrikanische Forscher begegnen dem Problem mit einer ungewöhnlichen Idee. Sie setzen radioaktive Substanzen in ihre Hörner ein und können so den Schmuggel der gewilderten Hörner unterbinden, berichtet der Guardian. ➤ Mehr lesen: Radioaktives Wespennest gefunden Das Rhisotope-Project Die Kampagne zur Überführung von Wilderern hat am Donnerstag in Südafrika begonnen. Dabei wurden 5 Nashörner betäubt. In ihre Hörner wurden kleine Löcher gebohrt, in die Kapseln mit dem radioaktiven Material eingelegt wurden.

Dieses kann dann an Flughäfen, Zoll- und Grenzbehörden mit bereits vorhandenen Strahlungsdetektoren nachgewiesen werden. Man kann sich das so vorstellen, wie die Diebstahlsicherung an Kleidung in Geschäften. Durchschreitet man mit dem Horn im Gepäck die unsichtbare Schranke, bzw. durchfährt man sie mit dem Horn im Kofferraum, geht der Alarm los. Der Schmuggler kann so gleich vor Ort festgenommen werden. Laut der University of the Witwatersrand, die das Rhisotope-Projekt initiiert hat, ist die geringe Menge des radioaktiven Materials für die Tiere harmlos. Sie haben im vergangenen Jahr 20 Nashörnern diese radioaktiven Isotope implantiert und für 6 Monate lang, 2-mal täglich, untersucht. Insgesamt läuft die Forschung schon seit 6 Jahren. ➤ Mehr lesen: Radioaktiver Saharastaub erreicht Europa Ungefährlich, aber wirksam „Wir haben wissenschaftlich zweifelsfrei nachgewiesen, dass das Verfahren für das Tier völlig ungefährlich ist und das Horn durch die nuklearen Sicherheitssysteme der internationalen Zollbehörden nachweisbar macht“, sagt James Larkin, der wissenschaftliche Leiter des Projekts. Schon geringe Mengen der radioaktiven Isotope können laut ihm selbst in großen Containern nachgewiesen werden. So soll auch der Schmuggel auf dem Post- und Seeweg unterbunden werden.

Simulation der Menge an Radioaktivität im Horn © Rhisotope