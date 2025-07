Radioaktives Wespennest gefunden

Das Nest der Insekten wies eine gefährliche radioaktive Strahlung auf. Gefunden wurde es in einem Atommülllager.

Die Geschichte, die sich in South Carolina zugetragen hat, hört sich an, wie der Anfang eines billigen Horrorfilms. Bei der Inspektion eines Atommülllagers wurde ein radioaktives Wespennest entdeckt. Das Nest der Insekten wies eine radioaktive Strahlung auf, die 10-mal so hoch ist, wie die erlaubten Maximalwerte, die US-Behörden vorschreiben.

Bei genauerer Betrachtung stellten die Inspekteure fest, dass sich in dem Nest keine Wespen mehr befanden. Sie waren entweder ausgeflogen und anderswo untergekommen oder sie sind bereits verendet. Um welche Wespenart es sich handelt, hat die US-Energiebehörde nicht bekannt gegeben.

Keine Kontamination

Trotzdem wurde das Wespennest mit Insektizid besprüht und entfernt. Da es eine gefährliche radioaktive Strahlung aufwies, wurde es als Atommüll fachgerecht entsorgt. Es ist unklar, ob auch die Wespen selbst radioaktiv waren. "Der Boden und die Umgebung wiesen keine Kontamination auf", steht in dem Bericht der US-Behörden.

