Recycelte Solarzellen verleihen Lithium-Akkus mehr Kapazität

Ausgediente Solarzellen könnten künftig ein zweites Leben in Akkus bekommen. Chinesische Forscher recycelten das Silizium darin, um es an der Anode einzusetzen.

Derzeit wird dafür meist Graphit verwendet. An Silizium-Anoden wird bereits länger geforscht, da sie eine höhere Energiedichte als jene mit Graphit liefern könnten. Die große Herausforderung ist aber, dass Silizium während des Ladens erst stark aufquillt und dann wieder an Volumen verliert. So wird die Anode bereits nach wenigen Ladezyklen brüchig und geht kaputt.

Schutzschicht hält Siliziumpartikel zusammen

Die Forscher verwendeten für die Anode mikrometergroße Siliziumpartikel. Damit sie stabil bleibt, kommt ein besonderer Elektrolyt zum Einsatz. Dessen Zusammensetzung aus Lithiumhexafluorophosphat, 1,3-Dioxan und dem Lösungsmittel 1,2-Diethoxyethane sorgt dafür, dass sich eine Art Schutzhülle um das Silizium bildet.