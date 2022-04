Restaurantbesitzer versucht Kebab mit Ballon ins All zu schicken

Dafür wurde das Fleisch mit einem Heliumballon in die Höhe geschickt, der mit einer Kamera und einem Ortungsgerät ausgestattet war.

Ist es eine unbemannte Flugmission? Ist es Superman? Nein es ist ein Kebab, das am Dienstag aus der türkischen Stadt Adana in die Stratosphäre flog, wie Interesting Engineering berichtet.

Die Aktion wurde von Yaşar Aydın, dem Besitzer eines Kebab-Restaurants, organisiert. Der Unternehmer und Raumfahrttechnik-Student, İdris Albayrak, unterstützte ihn dabei und überwachte den Start der Speise.

Anlass war der Internationale Jahrestag der bemannten Raumfahrt. Am 12. April 1961 startete der sowjetische Astronaut Juri Gargarin vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All, um die Erde erstmals zu umrunden.