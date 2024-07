Riesenmuschel könnte großes Problem von Solarenergie lösen

Eine Pflanze in tropischer Umgebung kommt normalerweise nicht über 14 Prozent hinaus. "Die Wahrheit ist, dass die Muscheln bei der Umwandlung von Solarenergie effizienter sind als jede bestehende Solarzellentechnologie", sagt die Forscherin Alison Sweeney in einer Aussendung .

Die Quanteneffizienz gibt bei Solarmodulen an, wie viele Elektronen ein eintreffendes Photon freisetzen kann. Liegt diese Effizienz bei 100 Prozent, kann jedes Photon ein Elektron freisetzen.

Die Quanteneffizienz von Solarmodulen ist lediglich ein Aspekt, der sich auf den Wirkungsgrad auswirkt. Die Quanteneffizienz selbst ist abhängig vom Material und dem Aufbau der Solarzelle sowie von der Wellenlänge des eintreffenden Lichts.

Riesenmuschel als Vorbild für Algenproduktion

Das Forschungsteam der Yale University will an den Erkenntnissen ansetzen, noch mehr solche Beispiele in der Natur aufspüren. In weiterer Folge soll versucht werden, die Ergebnisse in Solarmodulen umzusetzen, um sie effizienter zu machen.

Es wäre auch denkbar, dass sich mit den Mechanismen der Riesenmuschel große Fortschritte bei der Algenproduktion erzielen lassen. Algen können nämlich in vielerlei Hinsicht einen dienlichen Rohstoff darstellen, beispielsweise für Biotreibstoff.