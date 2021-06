Blinkendes Objekt neben unserem galaktischen Zentrum entdeckt

In einer Entfernung von 25.000 Lichtjahren, nahe unseres galaktischen Zentrums, haben Forscher*innen der University in Edinburgh in Schottland ein blinkendes Objekt entdeckt. Konkret handelt es sich um VVV-WIT-08. „WIT“ steht für „What is this?“, weil die Forscher*innen bisher nicht genau wissen, worum es sich handelt.

Bekannt ist derzeit, dass es ein Riesenstern mit der hundertfachen Sonnenmasse ist. Die Frage ist, warum er blinkt und das auch noch mit Rekordwert.

Lichtstärke fiel um 97 Prozent

Eigentlich war er 2012 für 200 Tage schon verschwunden beziehungsweise abgedunkelt und tauchte später wieder auf. Grundsätzlich sind solch "blinkende" Sterne keine Neuheit.

Die Lichtstärke des VVV-WIT-08 fiel aber in solch langer Zeit um rekordverdächtige 97 Prozent. Das wurde in diesem Ausmaß bislang noch nicht beobachtet. Monate später tauchte er mit neuer Leuchtkraft wieder auf. Laut den Forscher*innen schwankt seine Helligkeit periodisch.

Stern könnte von anderem Stern umkreist werden

Ihnen zufolge könnte es sich um eine neue Stern-Kategorie handeln. Welcher Prozess genau vor sich geht, ist allerdings noch unklar. Die Expert*innen vermuten aber, dass der Stern von einem anderen Stern oder Planeten umkreist wird. Dieser würde VVV-WIT-08, von der Erde aus gesehen, abdunkeln.

Um aber diesen riesigen Stern so stark zu verdunkeln, müsste der umkreisende Planet von einem sehr dicken und blickdichten Staubschleier umgeben sein. Die Kombination aus einem riesigen Stern und einem umkreisenden Planeten in einer dichten Staubwolke, der über 90 Prozent des Lichts hemmt, würde eine neue Kategorie von Weltraum-Objekt sein.

Bis der Stern das nächste Mal "verschwindet", dürfte es Jahrzehnte dauern. Die Studie wurde in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.